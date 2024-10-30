

Чечелашвили: Необходимо единство политических партий, решение должно быть сильным и совместным

30.10.2024 14:16





Грузинский карьерный дипломат, член правления GSAC, бывший замминистра иностранных дел Грузии, бывший посол Грузии в Украине и в РФ Валерий Чечелашвили заявил, что если власти пойдут на всё ради удержания власти, через 5-6 месяцев страну ждёт такой кризис, что никакие китайские инвестиции не смогут его смягчить.



Чечелашвили считает, что для правильного разрешения ситуации решающее значение будет иметь единство президента и оппозиционных партий, а также взаимодействие с западными партнёрами.



«В нормальной стране выборы помогают преодолеть политический кризис, а у нас, к сожалению, выборы стали источником нового и более острого политического кризиса. Я считаю, что доверие к этим результатам крайне низкое, и внутри страны, и за её пределами растёт консенсус, что эти выборы были ни справедливыми, ни свободными.



Необходимо единство политических партий, решение должно быть сильным и совместным. В одиночку эту борьбу мы не выиграем. Надеюсь, что ситуация не будет развиваться таким образом, но если это случится, нас ждёт в лучшем случае судьба Кыргызстана, в худшем — Беларуси.



Празднование победы правящей партии не прошло с размахом, на который они рассчитывали; банкеты были отменены и т.д. Я думаю, что чувство реальности всё ещё должно оставаться, и правящая партия должна осознавать серьёзность угрозы, перед которой стоит. Эта угроза — международная изоляция, которая означает попадание страны в орбиту России. Это не в интересах ни членов правящей партии, ни их детей.



На данном этапе международные партнёры будут поддерживать политический план, предложенный президентом и партиями. Пауза, которую президент взял на 24 часа, вероятно, означала проведение консультаций с американскими и западными партнёрами.



Честно говоря, визовая либерализация и санкции будут минимальными мерами, которые могут быть приняты, и это меня меньше беспокоит.

Больше волнует то, что Грузия может лишиться макроэкономической помощи, которую она получала десятилетиями. Экономическая стабильность и перспективы развития зависят от того, что наш финансовый и банковский сектор тесно интегрирован с западными структурами. Международный валютный фонд, Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития оказывают системную поддержку Грузии. Если это прекратится и власти полностью пойдут на удержание власти любой ценой, примерно через 5-6 месяцев мы столкнемся с таким тяжелым кризисом, что никакие китайские инвестиции не помогут».





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