

АМЮГ требует аннулировать результаты выборов

30.10.2024 15:21





Ассоциация молодых юристов Грузии требует аннулировать результаты избирательных участков (2263 участка), из-за нарушения тайны голосования. Как заявила председатель НПО Нона Курдованидзе, удовлетворение поданных жалоб приведет к перевыборам.



«29 октября АМЮГ подала в окружные избирательные комиссии ряд жалоб, в которых мы требуем аннулировать результаты всех этих участков, а это участки, на которых выборы прошли с использованием (новых) технологий.



Удовлетворение жалоб, поданных по списку, приведет к перевыборам, поскольку признание недействительными результатов этих участков оказывает существенное влияние на результаты выборов.



АМЮГ заявляет, что в день голосования был массово нарушен принцип тайны голосования, что нарушает избирательное право, гарантированное Конституцией Грузии», — сказала Курдованидзе.



Кроме того, НПО обратилось в прокуратуру с требованием расследовать факты нарушений, зафиксированных во время выборов.



Источник: SOVA

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