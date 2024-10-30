

Кобахидзе: Хельсинкская комиссия является стороной и ни одно из ее заявлений не имеет ценности

30.10.2024 16:17





По заявлению премьер-министра Ираклия Кобахидзе, Хельсинкская комиссия является стороной, и ни одно из ее заявлений не имеет цены. Об этом он заявил журналистам.



«Хельсинкская комиссия - это сторона. Она непосредственно была включена в избирательную кампанию в пользу оппозиции, что является неслыханным и непонятным явлением. Поскольку это сторона, то, конечно, ни одно из заявлений Хельсинкской комиссии не имеет особой ценности. Я хотел бы напомнить о заявлении Хельсинкской комиссии - она угрожала, что перед выборами будет опубликована дискредитирующая информация о правящей партии, однако вы видите, что ничего не опубликовано. Правящая партия настолько чисто работает по всем направлениям, что в итоге никаких подобных материалов выложить не смогли. Однако сама по себе эта угроза неслыханна и абсолютно непонятна», - сказал Ираклий Кобахидзе.



Для справки, Хельсинкская комиссия распространила заявление по поводу парламентских выборов в Грузии 26 октября. Согласно заявлению, "в дни после парламентских выборов в Грузии грузинское гражданское общество, политики и наблюдатели представили четкие доказательства того, что результаты выборов не выражают волю грузинского народа".





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