

ЦИК заявляет о давлении на сотрудников избирательной администрации

30.10.2024 16:23





«Наряду с дискредитацией выборов 26 октября, давление на сотрудников избирательной комиссии носит интенсивный характер», — заявила на брифинге пресс-спикер ЦИК Натия Иоселиани.



По словам Иоселиани, давление оказывается на членов избирательных комиссий всех уровней, в том числе на членов заграничных избирательных участков.



«Заинтересованные стороны повторяют тактику, использованную во время парламентских выборов 2020 года для оказания давления на чиновников избирательных комиссий. Давление оказывается на членов избирательных комиссий всех уровней, в том числе на членов заграничных избирательных участков. На личные телефоны некоторых из них поступают оскорбительные звонки и сообщения с угрозами. Оскорбления, давление, издевательства и использование языка вражды носят интенсивный характер и в социальных сетях. Давление оказывается как индивидуально на конкретных лиц, так и на официальных страницах ведомства в социальной сети. На экране вы можете видеть скриншоты, подтверждающие мои слова, а это очень малая часть оскорбительных сообщений и комментариев. Мы неоднократно заявляли, что всегда будем защищать законные права наших коллег, и на этот раз мы также подтверждаем, что избирательная комиссия остается верной своим словам и предупреждает всех, что любые звонки или сообщения, нарушающие закон, будут перенаправлены в соответствующие органы для дальнейших действий», — заявил Иоселиани.





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