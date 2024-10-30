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Зеленский: «На сегодня в Грузии Россия победила»
30.10.2024 19:05
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что на сегодня в Грузии победила Россия, так как страна выбрала дружбу с Россией, а не путь в Евросоюз. Об этом Зеленский заявил в интервью представителям ведущих СМИ стран Северной Европы.
«Надо признать, что на сегодня в Грузии Россия победила. Сначала они забрали часть Грузии, потом изменили политику, сменили правительство, и теперь там пророссийское правительство, пророссийские позиции. Никаких санкций против Путина, много русских в Грузии. Их выбор – дружба с Россией, их выбор – не идти в ЕС. Они изменили позицию. Россия сегодня победила. Они забрали свободу Грузии», — заявил Зеленский.
По словам Зеленского, то же самое Россия пытается сделать и в Молдове.
«Увидите, Россия идет тем же путем. Они хотят сделать то же самое и сделают это, если Запад не остановит свои разговоры о красных линиях. Если они этого не прекратят и будут продолжать эту риторику, то они потеряют Молдову за год-два», – заверил президент Украины.
Он также отметил разницу между Украиной и Грузией.
«Мы больше. В этом и есть разница между нами и Грузией – мы значительно больше. У нас больше населения, больше мужчин, которые не хотели быть русскими», — добавил Зеленский.
Напомним, президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не признает легитимность парламентских выборов 26 октября. Она назвала голосование «российскими выборами» и обвинила власти в лишении граждан их конституционного права на выбор. К президенту присоединились оппозиционные партии прошедшие в парламент. Следует отметить, что местные наблюдательные организации негативно оценили процесс голосования на выборах в Грузии и обстановку, в которой он проходил.
О необходимости расследования всех сообщений о нарушениях, имевших место во время голосования заявил пресс-секретарь Госдепартамента США Мэтью Миллер, а президент США Джо Байден выразил обеспокоенность «недавним крахом демократии». В свою очередь Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель также призвал к проведению прозрачного расследования и устранения нарушений на выборах.
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