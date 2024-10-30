

Саакашвили: Надеюсь, что широкое народное протестное движение быстро возобновится

30.10.2024 19:07





Михаил Саакашвили - Время внутри страны теряется и интерес за пределами страны также постепенно угаснет, кроме бесконечных встреч ничего не происходит – Надеюсь, широкое народное протестное движение быстро возобновится





Время внутри страны теряется, интерес за пределами страны также постепенно угаснет - кроме бесконечных встреч ничего не происходит - надеюсь, что широкое народное протестное движение быстро возобновится, - об этом пишет в социальной сети третий президент Грузии Михаил Саакашвили.



«Я задаю вопрос, который, наверное, возникает у многих. После принятия российского закона протест остановился, потому что мы ждали выборов. Теперь выборы украли, а первый и единственный митинг разогнали за два часа. После этого ничего не происходит, кроме бесконечных встреч.



Встречи нужны, и важно раскрыть схему кражи выборов, но в Грузии установилась диктатура, и ничего против этого сделать не могут ни зарубежье, ни детальные документы, написанные нами, если все не сопровождается массовыми и непрерывными протестами.



Время внутри страны теряется, также и интерес за ее пределами тоже постепенно угаснет. Инициатива перейдет в руки режима, если мы не возьмем это в свои руки.



До сих пор мы говорили, что мы не белорусы и не венесуэльцы, и были бы активнее, на самом деле, должны признать, что те же белорусы по состоянию на сегодняшний день боролись гораздо активнее нас.



Я говорю это с тревогой и болью в сердце и надеюсь, что широкое народное протестное движение быстро возобновится.



Со своей стороны, я только рад, что партии и гражданское движение действуют вместе. Я призываю «Национальное движение» и всех моих сторонников оставить позади все наши предвыборные различия, потому что сейчас мы должны спасти нашу страну!» - пишет Саакашвили.





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