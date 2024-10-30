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Хельсинкская комиссия говорит об «атаке на гражданское общество в Грузии»
30.10.2024 19:31
Хельсинкская комиссия расценивает ограничение доступа к банковским счетам сотрудников исследовательского центра «Атлантический совет» Софо Гелава и Это Бузиашвили как атаку на гражданское общество Грузии и американскую организацию. В заявлении председателя комиссии Джо Уилсона говорится, что правительство «Грузинской мечты» «стремительно движется к авторитаризму российского образца».
«Я узнал, что власти Грузии заморозили банковские счета г-жи Бузиашвили и г-жи Гелава без какого-либо юридического обоснования или решения суда. Я считаю, что это прямая атака на гражданское общество со стороны правительства Грузии. Я также считаю, что это нападение на американскую организацию, в которой они работают… Ясно, что правительство «Грузинской мечты» быстро скатывается к авторитаризму в российском стиле. Правительство должно позволить исследователям выполнять свою работу без страха. Наш акт Megobari накажет нарушителей верховенства закона в Грузии», – говорится в письменном заявлении председателя Хельсинкской комиссии.
Это Бузиашвили и Софо Гелава работают в американской исследовательской организации, занимающейся программой борьбы с дезинформацией. Особенно активно они изучают российские информационные операции. За два дня до парламентских выборов, 24 октября, Следственная служба Минфина провела обыски в домах нескольких лиц и организациях в Тбилиси и Кутаиси. Следственные мероприятия прошли в доме лидера партии «Федералистов» Георгия Нониашвили. В социальных сетях он написал, что обыск был связан с работой его жены исследовательского центра «Атлантический совет» Софо Гелава. Обыск был проведен и в доме еще одной сотрудницы «Атлантического совета» Это Бузиашвили, а также в Кутаиси, в доме гражданина Валерия Ткешелашвили, о проведенном обыске сообщал и юморист Онисе Цхададзе.
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