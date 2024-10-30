

Президент Грузии отказалась являться в прокуратуру

30.10.2024 19:56





Президент Грузии не намерена являться в прокуратуру, в которую её вызвали для опроса касательно заявлений о фальсификации прошедших парламентских выборов. На пресс-конференции Саломе Зурабишвили посоветовала госоргану «заниматься своим делом»:



«Я бы посоветовала прокуратуре начать свою работу и избегать политического сведение счетов с президентом. Более того, в этот момент, наши партнеры тоже на это смотрят – сможет ли прокуратура быть независимой, беспристрастной. Так что пусть прокуратура начнет свою работу, а президент займется своей… Как президент я продолжу свою работу и не собираюсь отчитываться перед прокуратурой», - заявила президент.



Саломе Зурабишвили подчеркивает, что вызов в прокуратуру «странным образом совпал с указаниями Дмитрия Медведева». Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев написал в соцсети X, что президента Грузии необходимо «отстранить от должности и арестовать».



«Я обращаюсь в прокуратуру, вы подотчетны народу, общественность требует от вас немедленного расследования, а не моих доказательств, и никто не ожидает, что прокуратура в этой ситуации сегодня начнет очевидные политические процессы против президента», - заявила президент.





Из-за заявлений о фальсификации выборов президента Грузии вызывают в прокуратуру. Ранее Саломе Зурабишвили отказалась признать результаты парламентских выборов, заявив, что в стране произошла «российская спецоперация».



В заявлении Прокуратуры Грузии указано, что ведомство начало расследование фактов возможного фальсифицирования парламентских выборов на основе обращения Центральной избирательной комиссии от 30 октября 2024 года по статье 164 (3) УК Грузии – «фальсификация выборов».



По данным ЦИК Грузии, партия власти Грузинская мечта» получила почти 54% голосов; оппозиционные «Коалиция за перемены» – 11%, «Единство – Национальное движение» – 10%, «Сильная Грузия» – 8,8%, «Гахария за Грузию» – 7,8%.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, «Коалиция за перемены», «Единство-Нацдвижение» и «Сильная Грузия» не признали итоги выборов. Партия «Гахария за Грузию» считает, что «Грузинская мечта» подавила волю граждан Грузии, и опубликованные результаты выборов не отражают воли грузинского народа. Оппозиция объявила, что отказывается от работы в новом парламенте.





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