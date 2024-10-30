

Брюссель обнародовал отчет ЕС о расширении - речь идет и о Грузии

30.10.2024 19:58





Ряд действий правительства Грузии не соответствует декларируемой цели вступления в ЕС, говорится в обнародованном сегодня в Брюсселе отчете о расширении.



«Несмотря на то, что интеграция с ЕС остается декларируемой целью политики Грузии, прошлогодние реформы и некоторые события не соответствовали этой цели… Грузинские власти должны прояснить свои намерения», — подчеркнуто в документе.



«Мы видим в последние месяцы консолидированную тенденцию со стороны властей Грузии, что страна уходит от европейского пути, ценностей и принципов. Мы предлагаем лидерам Грузии, при наличии политической воли, четкий путь возобновления сотрудничества на пути к Европейскому Союзу», — заявил Верховный представитель ЕС по иностранным делам и безопасности Джозеф Боррель, представляя доклад о расширении.



По его словам, необходимо отменить закон об «иноагентах» (О прозрачности иностранного влияния», который оказал негативное влияние на гражданское общество и СМИ. Это то же самое касается и т.н. анти-ЛГБТ пакета, известного как закон «о семейных ценностях».



«Это будет первым показателем адекватных шагов со стороны Грузии», — сказал Боррель.



По состоявшимся выборам он повторил ранее озвученную позицию ЕС: выборы отмечены серьезными нарушениями, которые необходимо расследовать прозрачно и независимо.



«Я не буду перечислять эти нарушения, но их немало», — отметил Боррель. Он отметил, что нужно прояснить масштабы нарушений и как это повлияло на результаты».







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