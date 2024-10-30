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Мы предлагаем четкий путь возобновления участия на пути в ЕС - Жозеп Борелль
30.10.2024 20:08
Мы предлагаем четкий путь возобновления участия на пути в ЕС – отменить закон об иностранном влиянии, который оказывает негативное влияние на гражданское общество и СМИ, а также закон о так называемом семейных ценностях, поскольку дискриминация не является ценностью в семье ЕС, заявил Верховный представитель ЕС Жозеп Борелль.
По его словам, это будут первые признаки конкретных обязательств со стороны грузинского руководства.
В то же время Боррель высказался о парламентских выборах, которые состоялись в Грузии 26 октября.
«В Грузии прошли парламентские выборы, которые характеризовались серьезными нарушениями. Эти нарушения должны быть прозрачно и независимо исправлены и расследованы. Я не буду перечислять эти нарушения по отдельности, но их много, и многие из них серьезны. Важно отметить, что независимые наблюдатели не назвали выборы свободными и честными, но и наоборот. Поэтому необходимо расследование, чтобы выяснить, что произошло, масштабы нарушений и как это повлияло на результат», — отметил Жозеп Боррель.
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