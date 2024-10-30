

Миссия «Мой голос» требует аннулировать результаты на 246 избирательных участках

30.10.2024 20:43





Наблюдательная миссия «Мой голос» заявила, что подала жалобы в 29 избирательных округах с просьбой признать недействительными результаты на 246 избирательных участках, где число зарегистрированных избирателей составляет 417 305 человек.



По заявлению миссии, были поданы жалобы на выявленные на избирательных участках грубые нарушения, которые грубо нарушают основные принципы выборов — тайну голосования и свободное волеизъявление.



Эти округами являются:



В Батуми – миссия требует признать недействительными результаты 33 избирательных участков;

Марнеули – 32 участка;

Гардабани – 27 участков;

Кутаиси – 17 участков;

Гори – 15 участков;

Телави – 15 участков;

Болниси – 11 участков;

Кобулети – 8 участков;

Лагодехи – 8 участков;

Гурджаани – 8 участков;

Каспи – 8 участков;

Ахалцихе – 7 участков;

Дедоплисцкаро — 6 участков;

Мцхета – 7 участков;

Карели – 7 участков;

Сагареджо — 6 участков.

Сигнаги – 5 участков;

Зугдиди – 4 участка;

Хашури – 4 участка;

Сенаки – 3 участка;

Хоби — 1 участок;

Кварели – 2 участка;

Ахмета — 2 участка;

Борджоми – 2 участка;

Цалка – 2 участка;

Адигени — 2 участка;

Душети – 2 участка;

Ахалкалаки – 1 участок;

Дманиси – 1 участок;

«Как мы уже неоднократно отмечали, в день выборов наши наблюдатели констатировали сотни фактов нарушения тайны голосования, голосование вместо другого человека/повторное голосование, непроверку маркировки и голосование без маркировки, физические и словесные нападения на избирательном участке, препятствование наблюдению (особенно наблюдению за процессом верификации) и невозможности наблюдения, присутствие на территории посторонних агрессивных лиц и агитация со стороны членов комиссии», — заявила представитель миссии Лонда Толораия.



В день парламентских выборов 26 октября наблюдатели наблюдательной миссии «Мой голос» вели постоянное наблюдение за 1131 избирательным участком, открытым по всей стране.



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