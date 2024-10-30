

Действия правительства создают угрозу европейскому пути Грузии - Европейский совет

30.10.2024 20:53





Показатель совместимости Грузии с общей внешней политикой и политикой безопасности Евросоюза по-прежнему значительно низок - 49%, - говорится в отчете о расширении, который сегодня опубликовала Еврокомиссия.



Согласно отчету, на основании выводов, сделанных в июне 2024 года, 17 октября 2024 года Европейский совет еще раз выразил серьезную озабоченность действиями правительства Грузии, которые противоречат тем ценностям и принципам, на которых основан Евросоюз.



«Европейский совет напомнил, что такое действие создает угрозу европейскому пути Грузии и де-факто останавливает процесс вступления. Показатель совместимости с общей внешней политикой и политикой безопасности ЕС остается значительно низким - 49 %. За отчетный период значительно увеличилось количество прямых рейсов в/из России в различных направлениях», - говорится в документе.



Кроме того, в докладе подчеркивается, что Грузия сотрудничала с Евросоюзом с целью предотвращения обхода санкций.



Согласно документу, ЕС поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии в пределах ее международно признанных границ и с 2008 года включен в усилия по мирному урегулированию конфликта, включая Миссию наблюдателей ЕС и Специального представителя ЕС по вопросам кризиса на Южном Кавказе и в Грузии.





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