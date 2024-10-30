

«Особо нечего праздновать» — посол ЕС в Грузии оценил текущие шансы на вступление

30.10.2024 20:57





Посол Евросоюза в Грузии подтвердил, что процесс присоединения Грузии к ЕС будет остановлен, пока она «будет отходить от ценностей».



«Сегодня, год спустя, к сожалению, нам особо нечего праздновать», — сказал Павел Герчинский.



Он четко указал, что процесс присоединения к ЕС остановлен из-за действий правительства Грузии.



Герчинский назвал «беспрецедентным случаем», когда страна, декларирующая цель вступления в ЕС, демонстрирует откат в судебной реформе и соблюдении основных прав.



«Что будет дальше? Будущее отношений ЕС-Грузия находится в руках грузинских лидеров. Я предлагаю чиновникам очень и очень внимательно прочитать отчет о расширении . Он предлагает четкий путь к возобновлению взаимодействия и дорожную карту к возможному членству Грузии в ЕС..



Процесс расширения основан на заслугах, и только если Грузия проведет реформы, она сможет двигаться вперед по пути ЕС. Нет никаких секретов и нет коротких путей, следующее правительство Грузии должно изменить курс, подтвердить свою приверженность демократическим принципам и ценностям, если оно хочет приблизить страну к Европейскому Союзу. Это должно начаться с полной прозрачности избирательного процесса».



Герчинский отметил, что двери ЕС остаются открытыми для Грузии и шансы вернуться на путь вступления есть. «Пожалуйста, не теряйте надежды», — сказал он, обращаясь к населению Грузии.



Грузия получила статус кандидата на вступление в ЕС в декабре 2023 года при условии продолжения реформ и выполнении девяти рекомендаций по различным сферам. Европейский совет также подчеркнул, что ожидает от Грузии «существенного усиления» ее соответствия политике ЕС.



Вместо этого «Грузинская мечта» усилила антизападную риторику, приняла закон об иноагентах и закон, ограничивающий права ЛГБТ. Запрет основных оппозиционных партий стал главным предвыборным обещанием партии власти.



С июня процесс вступления Грузии в ЕС фактически приостановлен. Брюссель также объявил о сокращении политических контактов с властями Грузии и начале пересмотра финансовой помощи по правительственным программам.



Правительство Грузии, сформированное правящей партией «Грузинская мечта» утверждает, что в Евросоюзе неверно оценивают события и ситуацию в стране. Одним из предвыборных обещаний «Грузинской мечты» было вступление Грузии в Евросоюз в 2030 году — «с сохранением достоинства и ценностей».



26 октября в Грузии прошли очередные парламентские выборы, победу на которых, согласно данным ЦИК, вновь одержала «Грузинская мечта». В меньшинстве проходят в парламент четыре проевропейских оппозиционных объединения. Все они и президент Саломе Зурабишвили назвали выборы сфальсифицированными и отказались признавать объявленные итоги. ЕС и США призывают провести полное расследование, ссылаясь на данные наблюдателей о запугивании и давлении на избирателей и сигналы о возможной подтасовке результатов.



Источник: Новости - Грузия

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