

Конгрессмен-трампист заявил, что MEGOBARI Act накажет тех, кто в Грузии нарушает верховенство закона

30.10.2024 21:09





Конгрессмен-республиканец Джо Уилсон отреагировал на ограничение доступа к банковским счетам двух грузинских сотрудников «Атлантического совета», Софо Гелавы и Это Бузиашвили, указав, что правительство «Грузинской мечты» стремительно стремиться к авторитаризму российского образца.



«Накануне парламентских выборов грузинское правительство провело обыски в домах Это Бузиашвили и Софо Гелава. Они являются исследователями Атлантического совета, которые неустанно работают над разоблачением российской дезинформации и укреплением суверенитета Грузии. Правительство конфисковало электронное оборудование исследователей, включая компьютер ребенка г-жи Гелава.



Сегодня я узнал, что грузинские власти заморозили банковские счета г-жи Бузиашвили и г-жи Гелава без каких-либо правовых оснований или постановления суда.



Я считаю, что это прямая атака на гражданское общество со стороны грузинского правительства. Я также считаю, что это атака на учреждение США, в котором они работают. Если это показатель того, что будет дальше, то ясно, что правительство «Грузинской мечты» быстро скатывается к авторитаризму в российском стиле. Правительство должно позволить исследователям выполнять свою работу, не опасаясь репрессий. Наш MEGOBARI Act накажет тех, кто в Грузии нарушает верховенство закона»», — заявил он.



Напомним, два исследователя Атлантического совета, Софо Гелава и Это Бузиашвили, в чьих домах Следственная служба Министерства финансов за два дня до выборов провела обыски, говорят, что теперь им ограничен доступ к своим банковским счетам. По их словам, для ареста счетов не было никаких юридических оснований или постановления суда.





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