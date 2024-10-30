

Боррель: Выборы в Грузии усиливают тенденцию отдаления страны от Евросоюза

30.10.2024 22:05





Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президент Еврокомиссии Жозеп Боррель и европейский комиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Вархели провели 30 октября пресс-конференцию, посвященную Отчету о расширении ЕС в 2024 году. Жозеп Боррель подробно рассказал о парламентских выборах в Грузии, призвал к расследованию нарушений и отметил, что своими последними действиями и законодательными решениями власти Грузии «отдалились от Евросоюза». По его словам, Отчет о расширении — это способ «возобновить вовлеченность».



В своей вступительной речи верховный представитель заявил, что «в Грузии прошли парламентские выборы, которые были отмечены серьезными нарушениями, и необходимо расследовать и решить это прозрачным и независимым образом». Я не буду перечислять эти нарушения по отдельности, но таких нарушений много, некоторые из них серьёзные. Важно отметить, что независимые наблюдатели не признали выборы свободными и справедливыми, и ни наоборот. Таким образом, мы находимся в зоне, которая требует расследования, чтобы выяснить, что произошло, каковы масштабы нарушений и как это повлияло на результаты».



Боррель также отметил, что выборы «усиливают тенденцию властей Грузии, которую мы наблюдаем в последние месяцы и которая дистанцирует страну от Евросоюза, его ценностей и принципов». Наш доклад включает четкий путь к возобновлению взаимодействия при наличии политической воли со стороны властей Грузии. Мы предлагаем четкий путь к возобновлению взаимодействия на пути в ЕС».



Что касается будущих действий, ожидаемых от Грузии, Боррель подчеркнул: «Отмена закона об иностранном влиянии, который оказывает пагубное воздействие на гражданское общество и СМИ, а также отмена закона о т.н. семейных ценностях, поскольку дискриминация не является ценностью в нашей европейской семье, станет первым признаком конкретных обязательств со стороны грузинского руководства. Очень важно следить за событиями, которые будут развиваться в ближайшие дни по расследованию и выяснению нарушений, которые выявили наблюдательные группы».



В части вопросов и ответов в ходе пресс-конференции верховного представителя спросили о визите премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Тбилиси после выборов, на что Боррель ответил, что «это произошло только в рамках двусторонних отношений между Венгрией и Грузией, и, как вы знаете, внешняя политика ЕС не мешает государствам-членам проводить свою собственную внешнюю политику. И я вижу, что иногда государства-члены имеют разные подходы к одному и тому же вопросу».



По его словам, Евросоюз четко изложил свою позицию в последнем заявлении. Боррель отметил, что ЕС ожидает, что «Центральная избирательная комиссия Грузии расследует выявленные нарушения… Отчет (наблюдателей) включает длинный список того, что пошло не так, не только в день выборов, но и в дни, предшествовавшие им. По словам наблюдателей, весь процесс характеризовался напряженной обстановкой и процедурными нарушениями, особенно в отношении работников государственного сектора, а также изъятием удостоверений личности и запугиванием, поскольку избиратели не имели возможности свободно голосовать».



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