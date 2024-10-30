

Герчинский: Будущее отношений между ЕС и Грузией сейчас в руках грузинских лидеров

30.10.2024 22:09





Следующее правительство Грузии должно повернуть курс, вновь стать приверженным демократическим принципам и ценностям, если хочет сближения страны с Европсоюзом, - заявил посол ЕС в Грузии Павел Герчинский.



«Что будет дальше? Будущее отношений между ЕС и Грузией сейчас в руках грузинских лидеров. Сейчас я предлагаю официальным лицам очень и очень внимательно прочитать доклад [Еврокомиссии] о расширении. Она предлагает четкий путь к восстановлению включенности и дорожную карту для возможного членства Грузии в ЕС, но реализация требует искренней политической воли, серьезных реформ и вновь приверженности нашим ценностям, не подлежащих обсуждению, и принципам, на которых построен ЕС.



Процесс расширения - это процесс, основанный на заслугах, и только если Грузия проведет реформы, она сможет продвинуться на пути к ЕС. Секретов и коротких путей тут нет. Следующее правительство Грузии должно повернуть курс, вновь стать приверженным демократическим принципам и ценностям, если хочет приблизить страну к Евросоюзу. Это должно начаться с полной прозрачности касательно избирательного процесса.



Двери ЕС остаются открытыми для Грузии. Я искренне надеюсь, что официальные лица Грузии будут уважать стремления грузинского народа, который всегда поддерживал европейский путь Грузии. Пожалуйста, не теряйте надежды», - сказал Герчинский.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





