

В Северной Европе поддержали требование расследовать нарушения на выборах в Грузии

30.10.2024 23:41





Страны Северной Европы согласны с требованием провести расследование сообщений о нарушениях на парламентских выборах в Грузии 26 октября. Об этом говорится в совместном заявлении министров иностранных дел Дании, Финляндии, Исландии, Норвегии и Швеции, опубликованном шведской правительственной канцелярией.



«Мы, страны Северной Европы, согласны с международными требованиями провести тщательное и независимое расследование сообщений о нарушениях до и во время парламентских выборов в Грузии 26 октября. Очень важно развеять сомнения в честности избирательного процесса», - говорится в документе.



По словам министров, в последние годы они с растущим беспокойством следят за политическими событиями в Грузии.



«Политика, проводимая грузинским правительством, и выдвинутые им законы, все больше отклоняются от пути к цели европейской и евроатлантической интеграции. Поддержание верховенства закона и демократических выборов необходимы для приближения Грузии к членству в ЕС», - утверждают они.





Ранее глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель предложил Грузии «возобновить путь в ЕС», для чего потребуется быстро выполнить все условия Брюсселя и провести «расследование нарушений» выборов 26 октября.





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