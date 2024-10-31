

Госдеп США призвал президента Грузии поделиться со следствием информацией о нарушениях на выборах

31.10.2024 11:18





Президент Грузии заявила, что располагает информацией о нарушениях - Надеюсь, она поделится указанной информацией, она будет релевантной для любого расследования, - указанное заявление сделал пресс-спикер Госдепа США Мэтью Миллер.



По его словам, президент США Джо Байден уже призвал грузинские официальные лица провести соответствующее расследование.



Помимо этого, по словам пресс-спикер Госдепа, США уже начали консультации с европейскими коллегами по вопросу, какие еще расследования могут быть необходимы.



"Мы также озвучили, что начали консультации с нашими коллегами из Евросоюза по вопросу, какие еще расследования могут быть необходимыми.



Президент [Саломе Зурабишвили] сама скажет за себя, но, как я понимаю, она заявила, что располагает информацией о нарушениях [по избирательному процессу], надеюсь, она поделится указанной информацией. Она будет релевантной для любого расследования, невзирая на то, проводят его грузинские официальные лица или любые другие органы", - отметил Миллер.





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