

Генпрокуратура ведет расследование по 47 уголовным делам, связанных с выборами

31.10.2024 11:57





По заявлению Генеральной прокуратуры Грузии, в ведомстве проводится расследование по 47 уголовным делам, связанным с предполагаемыми преступлениями, совершенными в предвыборный период и в день выборов.



Согласно информации ведомства, начало расследований основано на обращениях оппозиционных и правящей партий, Центральной избирательной комиссии, неправительственных организаций, а также на информации, распространенной в СМИ.



«В целях информирования общественности хотим заявить, что в Генеральной прокуратуре Грузии, Министерстве внутренних дел и Специальной следственной службе ведется расследование по 47 уголовным делам, связанным с предполагаемыми преступлениями, совершенными в предвыборный период и в день выборов, а именно: фальсификации выборов, воздействия на волю избирателей, нарушения тайны голосования, подкупа избирателей, препятствования журналистской деятельности, насилия и угроз на избирательных участках или во время предвыборной агитации, повреждения и уничтожения имущества.



Начало расследований основано на обращениях оппозиционных и правящей партий, Центральной избирательной комиссии, неправительственных организаций, а также на информации, распространенной в СМИ.



Следственные органы интенсивно вызывают и опрашивают лиц, обладающих информацией о предполагаемых преступлениях, совершенных в ходе избирательного процесса, назначены соответствующие экспертизы, исследуются видеоматериалы, осуществляется идентификация лиц и проводятся соответствующие следственные и процессуальные действия. В связи с высоким общественным интересом сообщаем, что двое человек задержаны по делу о фальсификации выборов на избирательном участке №69 в Марнеули.



Следует отметить, что в некоторых случаях лица, которые публично заявляют, что обладают информацией и доказательствами, касающимися предполагаемых преступлений в ходе выборов, до сих пор отказываются сотрудничать со следствием и не предоставляют соответствующую информацию, что затрудняет процесс расследования.



Генеральная прокуратура Грузии призывает таких лиц своевременно явиться в следственные органы и сотрудничать для обеспечения быстрого, эффективного и объективного расследования», – говорится в заявлении прокуратуры.







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