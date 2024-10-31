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Посла Швеции вызвали в МИД Венгрии из-за критики Орбана в связи с выборами в Грузии


31.10.2024   13:07


Посла Швеции вызвали в МИД Венгрии. Об этом сообщает Reuters.

Известно, что вызов посла последовал за критикой премьер-министра Швеции Ульфа Кристерсона в ​​адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Премьер-министр Венгрии, находящийся с визитом в Грузии, заявил, что выборы были свободными и демократическими.

Кристерсон отреагировал на заявление Орбана и заявил, что премьер-министр Венгрии не говорит от имени Швеции или других европейских стран, но, возможно, говорит от имени России.

Представитель МИД Швеции подтвердил, что посол был вызван в МИД Венгрии.

«Мы поддерживаем контакты с Венгрией в рамках двусторонних отношений. Двусторонний диалог является важной и естественной частью отношений», — сказал он.


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