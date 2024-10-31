

Посла Швеции вызвали в МИД Венгрии из-за критики Орбана в связи с выборами в Грузии

31.10.2024 13:07





Посла Швеции вызвали в МИД Венгрии. Об этом сообщает Reuters.



Известно, что вызов посла последовал за критикой премьер-министра Швеции Ульфа Кристерсона в ​​адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.



Премьер-министр Венгрии, находящийся с визитом в Грузии, заявил, что выборы были свободными и демократическими.



Кристерсон отреагировал на заявление Орбана и заявил, что премьер-министр Венгрии не говорит от имени Швеции или других европейских стран, но, возможно, говорит от имени России.



Представитель МИД Швеции подтвердил, что посол был вызван в МИД Венгрии.



«Мы поддерживаем контакты с Венгрией в рамках двусторонних отношений. Двусторонний диалог является важной и естественной частью отношений», — сказал он.







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