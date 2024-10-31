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Бокучава: Я не планирую никакого сотрудничества с карманной прокуратурой Иванишвили
31.10.2024 13:09
«Хочу заранее сказать карманной прокуратуре Иванишвили и ему самому: я не планирую никакого сотрудничества с его карманной прокуратурой» – указанное заявление, комментируя начало расследования грузинской прокуратуры по возможным фактам фальсификации результатов парламентских выборов, сделала председатель «Единства – национального движения» Тина Бокучава.Политик убеждена, что такая же реакция будут и остальных политических лидеров.
«Ввиду того, что две проправительственные СМИ спрашивают у меня, планирую ли я прийти, как свидетель, в прокуратуру, куда карманные политики Иванишвили планируют вызвать пятого президента Грузии и других политиков, хочу заранее сказать карманной прокуратуре Иванишвили и ему самому: я не планирую никакого сотрудничества с его карманной прокуратурой, являющей соучастницей русской спецоперации против грузинского народа, посредством которой у народа были украдены выборы и европейское будущее! Я убеждена, что такая же реакция будет и остальных политических лидеров»,- отметила Бокучава.
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