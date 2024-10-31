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Прокуратура предъявила двоим обвинение в фальсификации выборов


31.10.2024   14:14


Генеральная прокуратура Грузии предъявила обвинение двум лицам в фальсификации выборов.

Согласно информации ведомства, проведенное Министерством внутренних дел расследование установило, что во время парламентских выборов Грузии 26 октября 2024 года обвиняемые вбросили фальшивые бюллетени в избирательную урну на избирательном участке №69 в Марнеули с целью фальсификации выборов. Это привело к прекращению процесса голосования на данном участке и аннулированию результатов голосования.

«Сотрудники правоохранительных органов 31 октября задержали обвиняемых на основании судебного постановления. Им предъявлено обвинение по статье 164³ УК Грузии (фальсификация выборов), что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Прокуратура в установленный законом срок обратится в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», – говорится в информации прокуратуры.


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