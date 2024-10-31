

ISFED зафиксировал 490 инцидентов и нарушений в ходе выборов

31.10.2024 15:11





В день голосования «Справедливыми выборами» в сумме было зафиксировано 490 инцидентов и нарушений на избирательных участках, открытых как внутри страны, так и за её пределами, - указанное заявление сегодня на брифинге сделала директор неправительственной организации «Справедливые выборы» (ISFED) Нино Долидзе.



По ее словам, 297 из зафиксированных инцидентов имели место на избирательных участках в Грузии, 167 - за пределами избирательных участков, а 26 – на избирательных участках, открытых за рубежом.



«В избирательных администрациях разного уровня организация в сумме представила 294 жалобу и 64 замечания. В частности, в участковые избирательные комиссии - 104 жалобы (также было зафиксировано 64 замечания в книге записей), в областные избирательные комиссии - 189 жалобы (по 214 фактам), в ЦИК Грузии - 1 жалобу.



По основным категориям жалобы, представленные организацией, выглядят следующим образом: признание недействительным итогового протокола участковых избирательных комиссий и повторный подсчет результатов голосования, ограничение прав наблюдателей, нарушение тайного порядка голосования, вопросы выдачи бюллетеней, признание недействительными результатов голосования, признание недействительными результатов голосования по переносным урнам, нарушение процедуры маркировки.



По оценке „Справедливых выборов“, совокупность нарушений фундаментального характера, выявленных в предвыборный период и день голосования 26 октября 2024 года, оказала влияние на свободное волеизъявление избирателей и, соответственно, результаты прошедших парламентских выборов не могут рассматриваться как волеизъявление грузинских избирателей», - отметила Долидзе.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





