

Гварамия: представители оппозиции проведут брифинг, на котором «все станет известно»

31.10.2024 16:01





Хочу обратиться к грузинскому народу, вы можете на нас положиться, мы добьемся результата, в стране восторжествует справедливость! – указанное заявление по завершению консультаций между оппозиционными партиями сделал один из лидеров „Коалиции за перемены“ Ника Гварамия.



По его словам, сегодня представители оппозиции проведут брифинг, на котором «все станет известно».



«Действия оппозиционных партий осуществляются с высокой ответственностью и эффективностью, нашей коалиции и других, во всяком случае из тех, кто был здесь. Я лично хочу выразить огромную благодарность всем моим коллегам, кто находился здесь. Хочу обратиться к грузинскому народу, вы можете на нас положиться, мы добьемся результата, в стране восторжествует справедливость!



Сегодня состоится брифинг, на котором, мы втроем, может и другие, выступят со своими предложениями. Будут заявления лидеров коалиции по разным направлениям, но все три текста, все три позиции согласованы. Хочу прямо заявить, мы не создаем советы и комиссии, мы действуем согласованно, как единый организм, который должен спасти свою родину. У нас нет роскоши, а также времени, допускать ошибки, мы говорим о спасении страны,» – заявил Гварамия.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





