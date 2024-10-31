

Бокучава: Власть должна понимать, что партнерам Грузии придется предпринять действенные меры

31.10.2024 16:02





Председатель партии «Единое национальное движение» Тина Бокучава заявила, что власти Грузии должны хорошо понимать: если результаты выборов не будут аннулированы и не будут назначены новые выборы, партнерам Грузии придется принять действенные меры, среди которых, естественно, первым шагом станет введение персональных санкций против Иванишвили и его окружения, а также, вероятно, постановка вопроса об отмене безвизового режима.



«Европейские лидеры уже давно говорят об угрозе приостановки безвизового режима, в том числе напрямую связывая это с выборами и соблюдением принципов справедливых и свободных выборов. Сейчас мы видим, что весь цивилизованный мир открыто заявляет, что принципы справедливых и свободных выборов не были соблюдены на выборах 26 октября, и в том числе наша жалоба, поданная в ЦИК 29 октября, которая подтверждает нарушение одного из самых фундаментальных конституционных принципов – принципа тайного голосования.



Соответственно, власти должны четко понимать, что если не будут аннулированы результаты выборов, на которых был нарушен фундаментальный принцип, и не будут назначены новые выборы, партнерам Грузии придется принять действенные меры, среди которых, естественно, первым шагом станет введение персональных санкций против Иванишвили и его окружения, а также, вероятно, постановка вопроса об отмене безвизового режима. Это очень серьезная угроза, и, надеюсь, это осознает Иванишвили, одержимый жаждой сохранить власть и поддерживаемый российскими спецслужбами, который примет всеобщее требование об аннулировании результатов выборов и назначении новых выборов», – заявила Тина Бокучава.







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