

Конгрессмены Тернер и Коннолли: правительство Грузии не доказало свою приверженность евроатлантическому пути

31.10.2024 17:13





Конгрессмены Майк Тернер и Джерри Коннолли публикуют совместное заявление касательно прошедших в Грузии парламентских выборов. Американские политики считают, что прошедшее голосование «создавшее серьезные проблемы демократическим процессам, отдаляют Грузию от вступления в НАТО и Евросоюз».



«Мы глубоко обеспокоены созданной в Грузии предвыборной средой, которая была нарушена подкупом избирателей, их запугиванием, злоупотреблением административным ресурсом.



Выборы 26 октября предоставили Грузии бесценную возможность доказать международному сообществу, НАТО и Европейскому союзу, что государство по-прежнему твердо привержено евроатлантическому пути.



К сожалению, в ходе кампании правительство Грузии не доказало свою приверженность евроатлантическому пути и миру ни проявившейся в ходе кампании риторикой, с помощью которой оно обвиняло Запад в агрессии России в Украине, ни законодательством о «иностранных агентах», целью которых является искоренение гражданского общества и отсутствие ответственности за жестокие нападения на оппозицию.



Эти выборы, которые создали серьезные проблемы для демократических процессов, отдаляют Грузию от вступления в НАТО и Европейский Союз.



Оказание давления на служащих государственного сектора с целью заставить их голосовать за правящую партию, а также отказ от расследования нападений на политических оппонентов является авторитарным поведением и резким отходом от демократии, которая когда-то была в Грузии.



После выборов 26 октября мы должны четко прояснить: Соединенные Штаты Америки и все государства-члены НАТО поддерживают грузинский народ и его евроатлантические устремления», — говорится в заявлении конгрессменов.



Источник: SOVA

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