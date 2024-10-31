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Конгрессмены Тернер и Коннолли: правительство Грузии не доказало свою приверженность евроатлантическому пути


31.10.2024   17:13


Конгрессмены Майк Тернер и Джерри Коннолли публикуют совместное заявление касательно прошедших в Грузии парламентских выборов. Американские политики считают, что прошедшее голосование «создавшее серьезные проблемы демократическим процессам, отдаляют Грузию от вступления в НАТО и Евросоюз».

«Мы глубоко обеспокоены созданной в Грузии предвыборной средой, которая была нарушена подкупом избирателей, их запугиванием, злоупотреблением административным ресурсом.

Выборы 26 октября предоставили Грузии бесценную возможность доказать международному сообществу, НАТО и Европейскому союзу, что государство по-прежнему твердо привержено евроатлантическому пути.

К сожалению, в ходе кампании правительство Грузии не доказало свою приверженность евроатлантическому пути и миру ни проявившейся в ходе кампании риторикой, с помощью которой оно обвиняло Запад в агрессии России в Украине, ни законодательством о «иностранных агентах», целью которых является искоренение гражданского общества и отсутствие ответственности за жестокие нападения на оппозицию.

Эти выборы, которые создали серьезные проблемы для демократических процессов, отдаляют Грузию от вступления в НАТО и Европейский Союз.

Оказание давления на служащих государственного сектора с целью заставить их голосовать за правящую партию, а также отказ от расследования нападений на политических оппонентов является авторитарным поведением и резким отходом от демократии, которая когда-то была в Грузии.

После выборов 26 октября мы должны четко прояснить: Соединенные Штаты Америки и все государства-члены НАТО поддерживают грузинский народ и его евроатлантические устремления», — говорится в заявлении конгрессменов.


Источник: SOVA
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