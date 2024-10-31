|
|
|
Руководители ЦИК встретились с представителями наблюдательной миссии ОБСЕ/БДИПЧ
31.10.2024 17:20
Председатель ЦИК вместе с депутатом и руководителями структурных подразделений агентства встретился с руководством и представителями наблюдательной миссии ОБСЕ/БДИПЧ.
По сообщению пресс-службы ЦИК, Георгий Каландаришвили предоставил представителям ОБСЕ/БДИПЧ подробную информацию о событиях, которые развивались со дня выборов, и обо всех вопросах, которые обсуждались в связи с избирательным процессом в последние дни. Кроме того, избирательная комиссия еще раз подтвердила готовность своевременно и в полной мере предоставить всю интересующую информацию членам делегации.
«Георгий Каландаришвили поблагодарил представителей миссии за объективную, беспристрастную и положительную оценку деятельности избирательной администрации. По его словам, избирательная комиссия ознакомилась с отчетом наблюдательной миссии ОБСЕ/БДИПЧ и всеми выводами и опасениями, упомянутыми в документе.
Каландаришвили подтвердил готовность проанализировать эту информацию и принять ее во внимание в пределах компетенции и возможностей. По словам Георгия Каландаришвили, это были первые выборы, на которых широко использовались избирательные электронные технологии, и для дальнейшего совершенствования этого процесса важно прислушаться к объективным мнениям и рекомендациям наблюдательных организаций», — отмечается в информации ЦИК.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна