

Руководители ЦИК встретились с представителями наблюдательной миссии ОБСЕ/БДИПЧ

31.10.2024 17:20





Председатель ЦИК вместе с депутатом и руководителями структурных подразделений агентства встретился с руководством и представителями наблюдательной миссии ОБСЕ/БДИПЧ.



По сообщению пресс-службы ЦИК, Георгий Каландаришвили предоставил представителям ОБСЕ/БДИПЧ подробную информацию о событиях, которые развивались со дня выборов, и обо всех вопросах, которые обсуждались в связи с избирательным процессом в последние дни. Кроме того, избирательная комиссия еще раз подтвердила готовность своевременно и в полной мере предоставить всю интересующую информацию членам делегации.



«Георгий Каландаришвили поблагодарил представителей миссии за объективную, беспристрастную и положительную оценку деятельности избирательной администрации. По его словам, избирательная комиссия ознакомилась с отчетом наблюдательной миссии ОБСЕ/БДИПЧ и всеми выводами и опасениями, упомянутыми в документе.



Каландаришвили подтвердил готовность проанализировать эту информацию и принять ее во внимание в пределах компетенции и возможностей. По словам Георгия Каландаришвили, это были первые выборы, на которых широко использовались избирательные электронные технологии, и для дальнейшего совершенствования этого процесса важно прислушаться к объективным мнениям и рекомендациям наблюдательных организаций», — отмечается в информации ЦИК.





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