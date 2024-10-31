

GYLA: Выборы без обеспечения защиты тайны голосования не могут считаться выборами

31.10.2024 17:26





Председатель Ассоциации молодых юристов Грузии Нона Курдованидзе (GYLA) пояснила на основании каких аргументов, организация требует аннулировать результаты всех участков, где использовались электронные технологии.

По словам Курдованидзе, GYLA имеют доказательства, того что на обратной стороне бюллетеней были видны следы маркера, что является нарушением тайны голосования.



«Мы не оспариваем то, что ЦИК закупила офсетную бумагу 190 грамм или нет, мы не специалисты по бумаге, чтобы по этим терминам понять, нарушит ли это тайну голосования или нет, тем более, что бумага сама по себе вам ни о чем не говорит, если вы не знаете параметров маркера, но мы и не специалисты по маркерам.



Мы точно знаем, что на другой стороне бюллетеня были следы окраски и этим была нарушена Конституция», — отметила Нона Курдованидзе.



Она указала, что существуют различные методы нарушения тайны голосования или например когда кто-то следит за избирателем в кабинке и контролирует его выбор и другие, однако отдельные случаи несистемных нарушений не дают повода для пересмотра результатов выборов.



Но если нарушение тайны голосования носит системный характер, выборы не могут считаться действительными.

«Выборы без обеспечения защиты тайны голосования, не могут считаться выборами. Тайна – главный принцип выборов», — заявила Нона Курдованидзе.



«Я понимаю, что это непросто, когда вы требуете признать недействительными 90% голосов избирателей из-за нарушения конституционного принципа тайны голосования, однако отказаться от обжалования этого, когда вы видите его масштабы, означало бы закрыть глаза на нарушение избирательных прав 90% избирателей», — добавила она.







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