

Движение «Площадь Свободы» намеренно расследовать фальсификацию выборов в Грузии

31.10.2024 17:30





«Площадь Свободы» объявило о старте «движения сопротивления». Как сообщили журналистам представители политического объединения на встрече, состоявшейся в Тбилиси 31 октября, целью движения будет выявление предполагаемых нарушений на парламентских выборах 26 октября и установление лиц, участвовавших в мошеннических схемах.



«Мы свободные люди, поэтому мы начинаем движение сопротивления, которое будет универсальным, мирным, демократическим и законным. Этого движение будет повсюду – мы будем действовать на улицах, в аудиториях, в парках, не только в Тбилиси, во всех районах, городах и поселках Грузии, в селах. Мы постараемся расследовать произошедшую фальсификацию (выборов)», - заявил представитель «Площади Свободы» Симон Джанашия.



Он также сообщил о планах провести различные акции, «которые не будут носить массовый характер».



«Это будут акции, посредством которых общественности будет показано, что произошло в Грузии и почему их реакция на это важна».



Джанашия сообщает, что 1 ноября, в 19:00 вечера участники движения встретятся в столичном парке «Мзиури», чтобы обсудить дальнейшие шаги.



Движение «Площадь Свободы» является политичсеким объединением, входящим в коалицию «Сильная Грузия». На выборах коалиция получила поддержку 8,81% избирателей.



• По данным ЦИК Грузии, партия власти Грузинская мечта» получила почти 54% голосов; оппозиционные «Коалиция за перемены» – 11%, «Единство – Национальное движение» – 10%, «Сильная Грузия» – 8,8%, «Гахария за Грузию» – 7,8%.

• Президент Грузии Саломе Зурабишвили, «Коалиция за перемены», «Единство-Нацдвижение» и «Сильная Грузия» не признали итоги выборов. Партия «Гахария за Грузию» считает, что «Грузинская мечта» подавила волю граждан Грузии, и опубликованные результаты выборов не отражают воли грузинского народа. Оппозиция объявила, что отказывается от работы в новом парламенте.

• Президент Грузии заявила, что не намерена являться в прокуратуру, в которую её вызвали для опроса касательно заявлений о фальсификации прошедших парламентских выборов. На пресс-конференции Саломе Зурабишвили посоветовала госоргану «заниматься своим делом».







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