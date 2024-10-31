

Петер Фишер: «Выборы не соответствуют стандартам, ожидаемым от [страны] кандидата»

31.10.2024 17:44





Посол Германии в Грузии Петер Фишер прокомментировал доклад Еврокомиссии о расширении ЕС и оценку данную ЕК по выборам прошедшим в стране 26 октября.



«Грузия движется назад. Беспрецедентный откат от правосудия и основных прав. Выборы не соответствуют стандартам, ожидаемым от [страны] кандидата [на вступление]в ЕС», — написал Фишер.



Европейская комиссия представила свой ежегодный доклад о расширении 30 октября. Ссылаясь на недавнее принятие спорного закона об «иностранном влиянии», аналогичного российскому закону об «иностранных агентах», и анти-ЛГБТ-законов, а также на «решительные антиевропейские высказывания грузинских официальных лиц», в документе делается вывод о том, что «если Грузия не изменит нынешний курс действий, который ставит под угрозу ее путь в ЕС, и не продемонстрирует ощутимых усилий по решению остающихся проблем и проведению ключевых реформ, Европейская комиссия не сможет рассмотреть возможность рекомендации начать переговоры с Грузией».



В прошлый раз Еврокомиссия дала Тбилиси девять условий, которые необходимо было выполнить для начала переговоров о вступлении в ЕС. Касательно их выполнения Брюссель пришел к выводу, что Грузия достигла «незначительного прогресса» и отметил отсутствие «достаточной политической приверженности властей» проведению необходимых реформ.







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