

Михельсон: «Проявляя осторожность, мы теряем Грузию»

31.10.2024 17:53





Председатель Комитета по внешним связям парламента Эстонии Марко Михельсон отреагировал на заявление стран Северной Европы о прошедших в Грузии парламентских выборах указав, что этого недостаточно.



«К сожалению, этого недостаточно. Проявляя осторожность, мы теряем Грузию», — написал Михельсон на социальной платформе X.



Накануне главы МИД стран Северной Европы выступили с заявлением, в котором говорится, что они присоединяются к международным призывам провести детальное и беспристрастное расследование нарушений, упомянутых перед выборами 26 октября в Грузии и в день выборов. Напомним, ранее США и ЕС потребовали от Грузии провести расследование фальсификаций на парламентских выборах. Поводом к этому послужили критические заявления международных наблюдательных миссий. Так, неправительственная миссия ENEMO заявила о значительных нарушениях на выборах в Грузии, а БДИПЧ/ОБСЕ отметила подкуп и «многочисленные сообщения о давлении на избирателей».







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