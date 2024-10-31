

Борелль: Независимые наблюдатели не признали выборы свободными и справедливыми

31.10.2024 18:01





Верховный представитель ЕС Жозеп Борелль заявил, что для возобновления процесса евроинтеграции Грузии, властям страны следует отменить принятые недавно антидемократические законы и расследовать нарушения допущенные на выборах.



Здесь же он указал, что независимые наблюдатели не оценили выборы в Грузии как свободные и честные.



«В Грузии прошли парламентские выборы, которые характеризовались серьезными нарушениями. Эти нарушения должны быть прозрачно и независимо исправлены и расследованы. Я не буду перечислять эти нарушения по отдельности, но их много, и многие из них серьезны. Важно отметить, что независимые наблюдатели не признали выборы свободными и справедливыми, и ни наоборот. Таким образом, мы находимся в зоне, которая требует расследования, чтобы выяснить, что произошло, каковы масштабы нарушений и как это повлияло на результаты», — отметил Боррель.



Он также указал, что отмена закона об иностранном влиянии, «который оказывает пагубное воздействие на гражданское общество и СМИ, а также отмена закона о т.н. семейных ценностях, поскольку дискриминация не является ценностью в нашей европейской семье», станет первым признаком конкретных обязательств со стороны грузинского руководства.



«Очень важно следить за событиями, которые будут развиваться в ближайшие дни по расследованию и выяснению нарушений, которые выявили наблюдательные группы», — отметил верховный представитель ЕС.



Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября 2024 года. «Грузинская мечта» объявила о своей победе на выборах, заявив, что получила более 53% голосов, в то время как четыре основные оппозиционные коалиции, получили в общей сложности 37,78%. Оппозиционные партии и президент Саломе Зурабишвили обвинили Грузинскую мечту в «украденных выборах», а Зурабишвили отказалась признать официальные результаты, которые она назвала «незаконными». Между тем, США и ЕС потребовали от Грузии провести расследование фальсификаций на парламентских выборах, поводом к этому послужили критические заявления международных наблюдательных миссий. Так, неправительственная миссия ENEMO заявила о значительных нарушениях на выборах в Грузии, а БДИПЧ/ОБСЕ отметила подкуп и «многочисленные сообщения о давлении на избирателей».







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