

Грузия не справилась с выполнением рекомендаций для вступления в ЕС – отчет Еврокомиссии

31.10.2024 18:04





Властям Грузии не удалось полноценно выполнить ни одну из девяти рекомендаций по реформам, необходимым для вступления страны в Евросоюз. Это следует из отчета Еврокомиссии о расширении, обнародованном в среду.



Шаг 1: Борьба с дезинформацией против ЕС и его ценностей.



«За отчетный период манипуляции с информацией, связанной с ЕС, участились», — сказано в докладе.

Как отмечается, с момента инициирования закона об иноагентах в апреле 2024 года, регулярными стали «жесткие антиевропейские месседжи» высокопоставленных чиновников правящей партии и депутатов.



В преддверии парламентских выборов дезинформационные нарративы, в том числе, чиновников партии власти и провластных СМИ, усилились.



Шаг 2: Соответствие Грузии внешней политике ЕС и политике безопасности.



Авторы доклада указывают, что в течение последнего года уровень соответствия Грузии с заявлениями Брюсселя постоянно оставался низким — 49%.



«Грузия не присоединилась к большинству ограничительных мер в отношении России, Ирана и Беларуси и продолжила увеличивать прямые рейсы по различным направлениям России. Она продолжила сотрудничество с ЕС по предотвращению уклонения от санкций, одновременно приняв новое законодательство, позволяющее безналоговый перевод оффшорных средств в Грузию», — отмечено в докладе.



При этом Грузия продолжала согласовывать свои действия с международными и европейскими инициативами в поддержку Украины, включая различные резолюции.



Шаг 3: Преодоление политической поляризации.



«Уровень политической поляризации еще больше углубился, особенно в преддверии парламентских выборов 2024 года и после принятия закона о прозрачности иностранного влияния», — говорится в отчете.

• Межпартийное сотрудничество по реформам, связанным с интеграцией в ЕС, было крайне ограниченным.

• Парламент не обеспечил достаточного вовлечения гражданского общества в разработке законов.

• Продолжали звучать угрозы со стороны лидеров парламентского большинства в адрес оппозиции и представителей гражданского общества.

• Во время протестов против закона об иноагентах нападениям подверглись лидеры оппозиции и гражданские активисты.

• «Грузинская мечта» объявила о планах запретить большинство оппозиционных партий в случае победы на выборах.

• Отношения между президентом и правительством еще больше ухудшились.



Шаг 4: Обеспечение свободных и честных выборов, завершение избирательных реформ.



В докладе перечислены проблемы, упомянутые в предварительных заключениях международных наблюдателей на парламентских выборах 26 октября – нарушение тайны голосования, процедурные несоответствия, запугивание, давление и т.д..



Отмечается, что они стали следствием невыполнения прошлых рекомендаций Венецианской комиссии и ОСБЕ/БДИПЧ.

Так, например, в марте парламент принял поправки к Избирательному кодексу, которые позволили назначать председателя ЦИК простым большинством, без участия других институтов. В мае парламент также отменил гендерные квоты. Упразднена была консультативная группа ЦИК, состоящая из представителей уполномоченного по правам человека и наблюдательных организаций.



Шаг 5: Парламентский надзор и институциональная независимость.



Еврокомиссия говорит о недостатках при назначении сотрудников на ключевые позиции различных ведомств – Центризбирком, Нацбанк, Комиссию.



Также подчеркивается, что «качество контроля над службами безопасности оставалось ограниченным». До сих пор не начались судебные разбирательства по делу о масштабных незаконных прослушках, начатое в 2021 году.



Шаг 6: Комплексная судебная реформа.



Еврокомиссия считает, что шаги, предпринятые правительством Грузии, не обеспечили целостную реформу системы правосудия. Там указывают на проблемы при назначении кадров в Высший совет юстиции, Верховный суд и Генеральную прокуратуру.



Отмечается, в частности, что в Грузии не учли рекомендаций по введению системы проверок судей на добросовестность.



Шаг 7: Эффективность и независимость Антикоррупционного бюро, Специальной следственной службы и Службы защиты персональных данных.



Еврокомиссия считает, что невыполненными остаются ключевые рекомендации Венецианской комиссии, которые касаются независимости Антикоррупционного бюро, его политической нейтральности и функций расследования дел о коррупции на высоком уровне.



Аналогично со Специальной следственной службой. Согласно отчету, остаются нерешенными ключевые проблемы, касающиеся назначения руководителей и эффективности расследований, проводимых ведомством.



Шаг 8: Деолигархизация.



По оценке Еврокомиссии, принятый правительством год назад план действий по деолигархизации «не включает механизм консультаций со всеми парламентскими партиями и гражданским обществом». Кроме того, в отчете говорится, что «закон об офшорах», принятый в ускоренном порядке в апреле 2024 года, «не соответствуют международным лучшим практикам».



Шаг 9: Защита прав человека, расследование фактов насилия и угроз в адрес уязвимых групп, журналистов и гражданских активистов.



Еврокомиссия считает, что из-за принимаемых в Грузии законов и «продолжающегося преобладания гомофобной ненависти», ЛГБТ-персоны сталкиваются «со все более враждебной и стигматизирующей атмосферой». Кроме того, до сих пор не завершены расследования о погромах на прайд-мероприятиях в 2021 и 2023 году.



Также существуют пробелы в профилактике и реагировании на гендерное насилие. В частности, определение изнасилования в грузинском законодательстве не полностью соответствует стандартам Стамбульской конвенции.

Кроме того, принятый в Грузии закон об иноагентах, «подрывает свободу объединения и выражения мнений, право на частную жизнь, право участвовать в общественных делах, а также запрет дискриминации». Согласно отчету, существует «риск выборочного и произвольного применения» этого закона.





Источник: Новости - Грузия

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