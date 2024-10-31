

ОБСЕ/БДИПЧ публикует доклад о нарушениях зафиксированных на выборах в Грузии

31.10.2024 18:20





ОБСЕ/БДИПЧ публикует доклад наблюдательской миссии в Грузии. В документе говорится о нарушениях, зафиксированных в период предвыборной кампании и непосредственно в день голосования 26 октября. Международная наблюдательская миссия пишет, что некоторые шаги, предпринятые перед выборами, дали правящей партии преимущество.



«Правительство объявило программу амнистии, которая касается большого числа лиц за большой список преступлений, что дало правящей партии неправомерное преимущество, в целом оно стерло грань между партией и государством, что противоречит передовой международной практике и обязательствам, взятым перед ОБСЕ».



Кроме того, отмечается, что Центризбирком не разрешил местным наблюдателям и представителям политических партий присутствовать на проверке электронных выборов и предоставил соответствующую документацию в ограниченном объеме, тем самым ограничив прозрачность.



«В октябре 2024 года, незадолго до выборов, Центризбирком поручил компании провести новую проверку устройств специально к парламентским выборам. Хотя два из трех этапов проверки были завершены, соответствующий отчет не был опубликован до дня голосования.



Ключевые заинтересованные стороны, такие как политические партии и местные наблюдатели, не были допущены к участию в процессе аудита и имели ограниченный доступ к соответствующей документации, что ограничивало прозрачность и противоречило передовой международной практике», — говорится в отчете БДИПЧ/ОБСЕ.



В документе также говорится о запугивании и давлении на граждан.



«Сообщения о запугивании, принуждении и давлении на избирателей, особенно на тех, кто работает в государственном секторе и экономически уязвимых группах, вызывают обеспокоенность, поскольку некоторые избиратели могут быть не в состоянии свободно выбирать и боятся свободно голосовать», — отмечают международные наблюдатели.

В докладе описываются и случаи возможного нарушения тайны голосования:



«Камеры часто смотрели прямо на устройства идентификации избирателей или кабины для голосования, что потенциально ставило под угрозу тайну голосования…



За пределами избирательных участков учетом избирателей занимались неизвестные лица, а внутри участков – представители партий. По отчетам наблюдателей международной мониторинговой миссии, на 4% избирательных участков голосовали целые семьи или группы людей одновременно. В ряде случаев наблюдатели Международной мониторинговой миссии получали сообщения о предполагаемых обвинениях в подкупе избирателей», — говорится в документе.





Источник: SOVA

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