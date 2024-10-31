

Михаэль Рот: В Грузии украли свободные и справедливые выборы, за всем этим стоит русский империализм

31.10.2024 18:25





Украина стоит перед войной на уничтожение, Молдова – перед гибридной войной. В Грузии украли свободные и справедливые выборы. За всем этим стоит русский империализм, - об этом на своей странице социальной платформы X пишет председатель комитета Бундестага по иностранным делам Михаэль Рот.



По его словам, целью России является уничтожение демократии в Восточной Европе.



„Они хотят уничтожить молодые демократии в Восточной Европе. Мы будем просто наблюдать или, в конце концов, проснемся?“ – пишет Михаэль Рот.







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