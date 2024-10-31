

В день выборов в Грузии зафиксировали до 15 случаев нападений на журналистов

31.10.2024 18:34





Платформа Совета Европы по безопасности журналистов зафиксировала до 15 случаев нападений на сотрудников СМИ при проведении парламентских выборов в Грузии 26 октября.



«Во время парламентских выборов в Грузии было зафиксировано как минимум 15 случаев, при которых 22 журналиста и другие работники СМИ подверглись словесным и физическим нападениям, оскорблениям и запугиванию, а также препятствованию их работе», — сообщили в организации.



Факты фиксировались в Тбилиси, а также в Кутаиси, Батуми, Марнеули и кахетинском селе Квемо Ходашени.



Согласно отчету, ни одного факта нападений на журналистов проправительственных СМИ не было. Одновременно зачастую подозреваемыми в нападениях назывались сторонники правящей партии «Грузинская мечта».



Организация призвала провести быстрое и всестороннее расследование нападений, угроз и преследований журналистов, а также привлечь к ответственности и осудить виновных.



Платформа Совета Европы по содействию защите журналистики и безопасности журналистов — инициатива, направленная на мониторинг и защиту прав журналистов в Европе. Она занимается отслеживанием и документированием случаев угроз, насилия, преследования и других нарушений прав сотрудников СМИ. Платформа также включает механизмы информирования правительств о происходящем и призывает к действиям по улучшению безопасности журналистов. Основная цель — обеспечить свободную и безопасную среду работников СМИ, способствующую свободе слова и информации.





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