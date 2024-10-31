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Платформа безопасности журналистов Совета Европы опубликовала предупреждение по Грузии
31.10.2024 18:47
Платформа безопасности журналистов Совета Европы опубликовала предупреждение по Грузии.
Уровень оповещения - самый высокий.
Он означает наличие фактов и угрозы для физической безопасности и неприкосновенности журналистов, политически мотивированные задержания, преследования и запугивания на фоне безнаказанности и отсутствия эффективных расследований, потенциальную вероятность принудительного закрытия СМИ.
Платформа отмечает, что в день парламентских выборов 26 октября в Грузии зафиксированы не менее 15 случаев, когда работники СМИ подвергались словесным и физическим нападениям, оскорблениям и запугиваниям.
* Ожидание результатов по расследованиям нападений, угроз и преследований журналистов - до 30 января 2025 года, после этого статус может быть обновлен.
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