

Платформа безопасности журналистов Совета Европы опубликовала предупреждение по Грузии

31.10.2024 18:47





Платформа безопасности журналистов Совета Европы опубликовала предупреждение по Грузии.



Уровень оповещения - самый высокий.



Он означает наличие фактов и угрозы для физической безопасности и неприкосновенности журналистов, политически мотивированные задержания, преследования и запугивания на фоне безнаказанности и отсутствия эффективных расследований, потенциальную вероятность принудительного закрытия СМИ.



Платформа отмечает, что в день парламентских выборов 26 октября в Грузии зафиксированы не менее 15 случаев, когда работники СМИ подвергались словесным и физическим нападениям, оскорблениям и запугиваниям.



* Ожидание результатов по расследованиям нападений, угроз и преследований журналистов - до 30 января 2025 года, после этого статус может быть обновлен.



Источник: Новости - Грузия

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