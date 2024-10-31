

Оппозиция проанонсировала проведение акции 4 ноября на проспекте Руставели

31.10.2024 21:05





Оппозиция проанонсировала проведение акции 4 ноября, в 19:00 по местному времени, на проспекте Руставели. Указанное заявление на чрезвычайной пресс-конференции, состоявшейся по завершению встречи оппозиционных партий в офисе "Сильной Грузии", сделала один из лидеров "Сильной Грузии" Анна Долидзе и отметил, что дальнейший план действий оппозиции будет озвучен именно на предстоящей акции.



„Мы соберемся в понедельник, в 19:00, на проспекте Руставели, и там детально ознакомим вас с планом действий оппозиции, как – согласно закону, в правовом отношении, мирным путем, но организованно продолжится наш протест", - заявила Долидзе.



На встрече оппозиции в офисе "Сильной Грузии" присутствовали лидеры "Единства - Национального движения", "Коалиции за перемены" и "Сильной Грузии".





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