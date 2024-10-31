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Хоштария: Улица будет одним из фундаментальных, центральных направлений плана оппозиции
31.10.2024 21:09
Улица будет одним из фундаментальных, центральных направлений плана оппозиции, где мы будет бороться за нашу страну и её европейское будущее, - указанное заявление на брифинге сделал один из лидеров „Коалиции за перемены“ Элене Хоштария.
По её заявлению, на каждом этапе протеста политические партии будут представлять общественности отчет, и объяснять, чему служит та или иная акция и её форма.
„Власть принадлежит народу, государство, наша страна принадлежат народу и больше никому. Соответственно, когда появляется группа, а тем более враг – Россия, которая решает отнять эту власть у народа, наш долг, бороться до конца и вернуть эту власть. Когда происходит конституционный переворот указанной группой, наш долг выйти на улицы и в форме протеста вернуть народу контроль над собственной страной и собственным будущим. Соответственно, в этот решающий момент мы должны выйти, и именно улица станет будет одним из фундаментальных, центральных направлений плана оппозиции, где мы будет бороться за нашу страну и её европейское будущее.
Мы – победители потому, что у нас есть ваше доверие и мандат. Эта победа возлагает на нас ответственность возглавить борьбу. Мы даем обещание, будь то это за пределами страны, будь то внутри страны, на улицах, в жестком и остром протесте, мы берем на себя эту ответственность.
Мы очень хорошо понимаем, что протест – это не просто выпустить злость, не хаос, а хорошо осмысленный и хорошо спланированный процесс, ориентированный на конкретный результат. Соответственно, на каждом этапе протеста мы будет отчитываться перед обществом, и объяснять, чему служат та или иная акция или её форма“, - заявила Хоштария.
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