

Посол Швеции: В текущем году Грузия откатилась назад, вступление страны в Евросоюз остановлено

31.10.2024 21:12





Членство в Евросоюзе основано на заслугах, в текущем году Грузия откатилась назад, вступление страны в Евросоюз остановлено, - указанное заявление, комментируя вчерашнее заявление посла Евросоюза в Грузии Павела Герчинского, на своей странице социальной платформы X сделала посол Швеции в Грузии Анна Либерг.



По её словам, двери Евросоюза остаются открытыми, если Грузия вернется на путь европейской интеграции.



„Месседж понятен: членство в Евросоюзе основано на заслугах. И полностью зависит от прогресса каждой страны. В текущем году Грузия откатилась назад. Вступление страны в Евросоюз остановлено. Двери Евросоюза остаются открытыми, если Грузия вернется на путь европейской интеграции”, - пишет Либерг.





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