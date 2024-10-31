

Анна Долидзе: Мы собираемся реализовать гнев грузинского народа

31.10.2024 21:15





«Мы собираемся реализовать гнев грузинского народа», — заявила журналистам одна из членов коалиции «Сильная Грузия» Анна Долидзе, рассказывая о плане оппозиции.



«Сегодня мы поговорим о плане, с помощью которого мы собираемся реализовать гнев грузинского народа в краткосрочной перспективе», — заявила Анна Долидзе.



По словам Долидзе, сегодня, в 20:00, оппозиция представит общественности доказательства фальсификации выборов. Кроме того, как отметила Долидзе, оппозиция расскажет общественности о плане, какие действия она намерена предпринять как внутри страны, так и за ее пределами.



«Процесс сбора доказательств завершен. Теперь у нас есть картина нескольких схем. Сегодня в 20:00 оппозиция объявит общественности, что удалось добыть, а также озвучит план, какие действия она намерена предпринять внутри страны и за ее пределами в кратчайшие сроки. Мы рады, что нашим соратником в этом вопросе является президент Грузии, и самое главное, что заказчиком этого плана сопротивления является прежде всего грузинский народ, воля которого попирается», — заявила Долидзе.







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