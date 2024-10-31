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Саакашвили призвал президента подумать о его освобождении в свете угроз Медведева
31.10.2024 21:20
Саакашвили призвал президента Грузии Саломе Зурабишвили подумать о его помиловании в свете последних событий в стране.
«Я полностью солидарен с президентом Саломе Зурабишвили и мне понравилось, что она не пошла на провокацию и не согласилась на требования российской прокуратуры. Я видел, что г-жа Саломе также не пропустила угрозу со стороны Медведева.
Именно по таким поступившим из Москвы инструкциям, по высосанным из пальца обвинениям я уже более трех лет нахожусь в заключении, и я не хочу, чтобы фигурантом исторической ответственности за это незаконное заключение оказалась президент Зурабишвили, которая реально может устранить эту несправедливость. Что вы думаете, народ?» — пишет Саакащвили на своей странице в фейсбуке.
30 октября Генпрокуратура Грузии объявила, что по просьбе ЦИК начала расследование возможной фальсификации парламентских выборов. Комиссия призвала проверить многочисленные обвинения в подтасовках, в том числе со стороны Зурабишвили.
Президент отказалась идти на допрос. Одновременно президент назвала происходящее «явно политическим процессом», напомнив о недавнем заявлении экс-президента РФ Дмитирия Медведева, который призвал отстранить от должности и арестовать Зурабишвили.
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