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Саакашвили призвал президента подумать о его освобождении в свете угроз Медведева


31.10.2024   21:20


Саакашвили призвал президента Грузии Саломе Зурабишвили подумать о его помиловании в свете последних событий в стране.

«Я полностью солидарен с президентом Саломе Зурабишвили и мне понравилось, что она не пошла на провокацию и не согласилась на требования российской прокуратуры. Я видел, что г-жа Саломе также не пропустила угрозу со стороны Медведева.

Именно по таким поступившим из Москвы инструкциям, по высосанным из пальца обвинениям я уже более трех лет нахожусь в заключении, и я не хочу, чтобы фигурантом исторической ответственности за это незаконное заключение оказалась президент Зурабишвили, которая реально может устранить эту несправедливость. Что вы думаете, народ?» — пишет Саакащвили на своей странице в фейсбуке.


30 октября Генпрокуратура Грузии объявила, что по просьбе ЦИК начала расследование возможной фальсификации парламентских выборов. Комиссия призвала проверить многочисленные обвинения в подтасовках, в том числе со стороны Зурабишвили.

Президент отказалась идти на допрос. Одновременно президент назвала происходящее «явно политическим процессом», напомнив о недавнем заявлении экс-президента РФ Дмитирия Медведева, который призвал отстранить от должности и арестовать Зурабишвили.


Источник: Новости - Грузия
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