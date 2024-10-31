

Разыскиваемый США российскмй политтехнолог находился в Тбилиси в день выборов

31.10.2024 22:30





В день проведения парламентских выборов 26 октября в Тбилиси находился Александр Малькевич, создатель российской пропагандистской сети на оккупированных территориях Украины. Информацию об этом распространяют «Репортеры без границ».



«Александр Малькевич, основатель российской пропагандистской сети на оккупированных украинских территориях, был в Тбилиси на выборах 26 октября. «Репортеры без границ» встревожены ролью этого кремлевского ретранслятора в распространении российской дезинформации в Грузии», — говорится в сообщении организации в соцсети Х.



49-летний политтехнолог Александр Малькевич считается близким соратником основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Он находится под западными санкциями за распространение дезинформации.



СМИ утверждают, что он стоит за масштабными медийными проектами по продвижению российского влияния не только на захваченных украинских территориях, но и в странах Африки и в США. Из-за вмешательства в американские выборы Вашингтон объявил его в розыск и предлагает вознаграждение в 10 млн долларов за информацию о его местонахождении.



Источник: Новости - Грузия

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