

Лидер ЕНД: Это непрерывная борьба для неизбежной победы

31.10.2024 22:58





Это непрерывная борьба для нашей неизбежной победы, для той победы, которой мы уже добились, которую мы должны вернуть, и которая завершится не только повторными выборами, но и обязательным вступлением Грузии в Евросоюз, - указанное заявление на совместном брифинге оппозиционных объединений сделал председатель “Единства – национального движения” Тина Бокучава.



По её словам, протест является важнейшей формой демократии, и он должен быть использован эффективно для возврата одержанной победы.



“Мы проводим очень активную работу с международным сообществом, международными партнерами Грузии.



Обществу известно, что выборы 26 октября, на которых Бидзина Иванишвили, реально, применив русскую спецоперацию, украл победу и европейское будущее у грузинского народа, результаты этих нелегитимных выборов признало лишь 9 стран, 3 из которых не признают территориальную целостность Грузии и признают независимость оккупированной Абхазии и оккупированного Цхинвали – это Россия, Венесуэла и Никарагуа. Это ясно говорит о том, на какой путь встал Иванишвили. Это путь только лишь к международной изоляции, что мы ему сделать не позволим. Свободный мир, в том числе и президент США, заявили, что по оценкам международных и местных организаций прошедшие в Грузии выборы не были ни свободными, ни справедливыми.



Я убеждена, что на акциях мы будем такими же консолидированными, такими же едиными, такими же многочисленными, заряженными такой же волей к возврату победы, какими были на акции, проанонсированной президентом Саломе Зурабишвили.



Это непрерывная борьба для нашей неизбежной победы, для той победы, которой мы уже добились, которую мы должны вернуть, и которая завершится не только повторными выборами, но и обязательным вступлением Грузии в Евросоюз”, - заявила Бокучава.





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