

Президент IRI: Будем надеяться, что руководство Грузии понимает, что на кону

01.11.2024 11:09





Президент «Международного республиканского института» (IRI) Дэниел Твининг откликается в социальной сети на заявление американского сенатора Роджера Уикера по поводу парламентских выборов, прошедших в Грузии, и заявляет, что такие небезупречные выборы делают невозможным присоединение страны к ЕС.



«Сильные слова от сильного сенатора. Будем надеяться, что руководство Грузии понимает, что на кону, - ведь 90% грузин хотят вступления в ЕС, что становится невозможным при таких небезупречных выборах», - написал президент IRI.



Американский сенатор Роджер Уикер два дня назад опубликовал заявление, в котором отмечается, что они разделяют мнение президента Саломе Зурабишвили о том, что эти выборы не были ни свободными, ни справедливыми и не отражали волю народа. По его словам, вместо достойного, прозрачного и законного процесса грузинский народ получил фарс.





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