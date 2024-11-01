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МИД Украины призывает правительство Грузии не идти по пути Беларуси
01.11.2024 11:15
Чтобы обеспечить легитимность выборов и избежать политического кризиса, необходимо расследовать факты, установленные международными наблюдателями, призываем правительство Грузии не идти по пути Беларуси, - об этом говорится в заявлении МИД Украины касательно результатов парламентских выборов в Грузии.
«Украина внимательно следила за ходом парламентских выборов, которые состоялись в Грузии 26 октября 2024 года. Мы поддерживаем выводы международной миссии БДИПЧ/ОБСЕ по наблюдению за парламентскими выборами в Грузии, которая зафиксировала множество нарушений.
Подкуп, запугивание, принуждение и давление на избирателей, отсутствие прозрачности голосования, ограничение доступа оппозиционных партий к СМИ – это лишь неполный перечень нарушений, которыми запомнились эти выборы. Неудивительно, что результаты этих выборов были хорошо восприняты в России, ведь такие методы воздействия на результаты волеизъявления характерны именно для российского режима. В то же время они несовместимы с объявленным властями Грузии путем к ЕС и НАТО. Чтобы обеспечить легитимность выборов и избежать политического кризиса, необходимо расследовать факты, установленные международными наблюдателями. Мы призываем правительство Грузии не идти по пути Беларуси», - говорится в заявлении.
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