

ЕНП призывает власти Грузии расследовать все нарушения на выборах

01.11.2024 11:53





«Европейская народная партия» (ЕНП) поддерживает грузинский народ в борьбе за то, чтобы свободно и без всякого запугивания выбрать свое место среди демократических наций Европы, - об этом «Европейская народная партия» пишет на социальной платформе X.



В партии заявляют, что все нарушения, зафиксированные на парламентских выборах в Грузии, должны быть срочно расследованы.



«Все нарушения, допущенные органами власти в ходе последних выборов, должны быть быстро расследованы», - отмечается в заявлении.





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