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Хазарадзе: Прозападные оппозиционные коалиции переходят к единой штабной работе
01.11.2024 14:07
Один из лидеров «Сильной Грузии» Мамука Хазарадзе опубликовал в соцсети несколько пунктов плана оппозиции.
По информации Хазарадзе, прозападные оппозиционные коалиции переходят к единой штабной работе. Кроме того, одним из пунктов является непрерывный уличный протест.
«Прозападные оппозиционные коалиции переходят к единой штабной работе.
Непрерывный протест – уличные акции;
Международное расследование тотально сфальсифицированных выборов!» - написал Хазарадзе в Facebook.
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