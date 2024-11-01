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Хазарадзе: Прозападные оппозиционные коалиции переходят к единой штабной работе


01.11.2024   14:07


Один из лидеров «Сильной Грузии» Мамука Хазарадзе опубликовал в соцсети несколько пунктов плана оппозиции.

По информации Хазарадзе, прозападные оппозиционные коалиции переходят к единой штабной работе. Кроме того, одним из пунктов является непрерывный уличный протест.

«Прозападные оппозиционные коалиции переходят к единой штабной работе.

Непрерывный протест – уличные акции;

Международное расследование тотально сфальсифицированных выборов!» - написал Хазарадзе в Facebook.


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