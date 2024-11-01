

Хазарадзе: Прозападные оппозиционные коалиции переходят к единой штабной работе

01.11.2024 14:07





Один из лидеров «Сильной Грузии» Мамука Хазарадзе опубликовал в соцсети несколько пунктов плана оппозиции.



По информации Хазарадзе, прозападные оппозиционные коалиции переходят к единой штабной работе. Кроме того, одним из пунктов является непрерывный уличный протест.



«Прозападные оппозиционные коалиции переходят к единой штабной работе.



Непрерывный протест – уличные акции;



Международное расследование тотально сфальсифицированных выборов!» - написал Хазарадзе в Facebook.





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