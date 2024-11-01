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Саакашвили призвал активных граждан начать протест в ближайшие часы и дни
01.11.2024 14:12
Я понимаю желание значительной части народа ускорить акции, однако перекладывание вины на партии устраивает только режим олигарха, - написал на своей странице в Facebook третий президент Грузии Михаил Саакашвили.
Саакашвили призывает активных граждан начать протест в ближайшие часы и дни.
«Кто мешает любой, даже малочисленной группе, выразить протест самостоятельно, не дожидаясь партий. Я верю, что такие активные граждане есть, и хотел бы призвать их начать протесты в ближайшие часы и дни. В отличие от 2003 года, сейчас социальные сети дают возможность гораздо более быстрой организации. Если в авангарде этого протеста будут только партийные лидеры, их будет относительно легко нейтрализовать. Сейчас важна массовая самоорганизация и самоинициатива, пусть партии делают свою работу, а вы - свою. Так что не ждите никого, не ограничивайтесь выражением недовольства в Facebook, выходите и выступайте против диктатуры! Диктатура не может победить!» - пишет Саакашвили в социальной сети.
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