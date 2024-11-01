

«Грузинская мечта» не будет отзывать закон «О прозрачности иностранного влияния» - Мдинарадзе

01.11.2024 14:23





Исполнительный секретарь «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе заявляет, что «Грузинская мечта» не будет отзывать закон «О прозрачности иностранного влияния». Об этом Мдинарадзе заявил в ответ на вопрос журналиста на сегодняшнем брифинге.



«Нет. Вы не обрадуетесь, но мы не будем его отзывать».



По словам Мдинарадзе, если бы не было закона о прозрачности, на проспекте Руставели сейчас бы стояли десятки тысяч людей.



«Кстати, те, кого интересовал закон о прозрачности. Зачем вам вообще нужен был этот закон сейчас, я вам прямо скажу. Во-первых, правильно — грузинский закон, а не российский, как вы его все называете. А во-вторых, оставим в покое российский или грузинский, они называют все национальное и грузинское — российским. Многие политики в Европе тоже так делают, если видят что-то традиционное, консервативное. Это такой тренд, когда консервативное и традиционное называют российским. Этот тренд и здесь, но они довели его до крайности.



Что касается закона о прозрачности, то если бы этого закона не существовало и если бы у нас не было поддержки нашего народа для установления истины, десятки тысяч людей собрались бы на Руставели в этот самый момент, но и эта энергия исчезла. Они поняли, что с помощью этого фальшивого протеста невозможно добиться фальшивых результатов. И этот закон, и запрет пропаганды были легитимизированы большинством грузинского народа», — заявил Мамука Мдинарадзе.







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